Зеленский рассказал, какие санкции Европы были бы наилучшим ударом по экономике РФ

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил потенциальные меры, которые были бы наилучшим санкционным ударом по России.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своих соцсетях.

Зеленский отметил, что после провокации с вторжением российских БпЛА на территорию Польши "сильный" 19-й пакет санкций ЕС – работа над которым продолжается – был бы лучшим ответом.

"Приоритеты – это российский банковский сектор и банки в странах, которые продолжают торговать с Россией, и инфраструктура теневого флота, которая наполняет бюджет российской войны: капитаны судов, страховщики, терминалы, которые используются для отгрузки нефти, и операторы рынка, которые терпят российские схемы", – отметил он.

Зеленский отметил, что также это противодействие существующим схемам обхода санкций.

"Готовим специальный санкционный инструмент Европы, который ограничит доступ России к определенным критическим товарам. Также продолжаются консультации между Евросоюзом и Соединенными Штатами, чтобы объединить возможности санкционного давления, в частности против заработков от российских энергоресурсов", – сказал президент.

Он добавил, что Украина планирует на национальном уровне продолжить присоединение к санкциям против РФ, которые вводят партнеры.

Накануне Зеленский общался с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен – она рассказала ему о совместной работе с американскими партнерами по усилению санкций против России.