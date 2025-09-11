Топдипломатка ЄС різко відповіла своєму попереднику на критику щодо Гази
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас втратила терпіння та врешті відповіла своєму попереднику Жозепу Боррелю на його критику недостатніх дій щодо ситуації в Газі.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує Politico.
Протягом кількох місяців Кая Каллас терпіла жорстку критику від Жозепа Борреля, який публічно дорікав Єврокомісії за мляву позицію у відносинах з Ізраїлем і неспроможність впоратися з кризою в Газі.
Та в середу у Страсбурзі Каллас нарешті відповіла Боррелю, заявивши, що вона "зробила більше у відносинах з Ізраїлем, ніж її попередник будь-коли".
"За Борреля нічого не відбувалося… Ми домоглися доставки гуманітарної допомоги до Гази", – сказала вона журналістам видання El País та інших іспанських ЗМІ.
Під час перебування на посаді високого представника ЄС Боррель був одним із найбільших критиків військових операцій Ізраїлю в Газі та очолював невдалу спробу призупинити політичний діалог ЄС із Тель-Авівом.
Відтоді як він залишив посаду минулого листопада, іспанець різко критикував зовнішню політику Комісії в регіоні та звинувачував інституції ЄС у бездіяльності перед воєнними злочинами.
Визнаючи, що поділяє "фрустрацію", яку відчувають багато європейців, Каллас зізналася, що заходи ЄС щодо Ізраїлю є "недостатніми, а ситуація – катастрофічною", і сказала, що "хотіла б піти далі".
Але вона також наголосила, що для рішучих дій ЄС потребує політичного консенсусу, якого зараз немає.
Каллас захистила свій підхід до кризи і зазначила, що "гучна риторика" іспанця не змогла ані зупинити кровопролиття в Газі, ані переконати країни ЄС ухвалити пропозиції Комісії.
"Я представляю країни, які займають жорстку позицію щодо Нетаньягу, але й ті, які дотримуються іншого підходу. Важливо рятувати життя на місцях, а не красиві слова", – сказала Каллас.
Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи, у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.
Натомість Німеччина відкинула пропозицію Єврокомісії щодо санкцій проти Ізраїлю.
