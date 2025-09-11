Топ-дипломат ЕС резко ответила своему предшественнику на критику по Газе

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас потеряла терпение и наконец ответила своему предшественнику Жозепу Боррелю на его критику недостаточных действий по ситуации в Газе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Politico.

В течение нескольких месяцев Кая Каллас терпела жесткую критику от Жозепа Борреля, который публично упрекал Еврокомиссию за вялую позицию в отношениях с Израилем и неспособность справиться с кризисом в Газе.

Но в среду в Страсбурге Каллас наконец ответила Боррелю, заявив, что она "сделала больше в отношениях с Израилем, чем ее предшественник когда-либо".

"При Борреле ничего не происходило... Мы добились доставки гуманитарной помощи в Газу", – сказала она журналистам издания El País и других испанских СМИ.

Во время пребывания на посту высокого представителя ЕС Боррель был одним из крупнейших критиков военных операций Израиля в Газе и возглавлял неудачную попытку приостановить политический диалог ЕС с Тель-Авивом.

С тех пор как он покинул пост в ноябре прошлого года, испанец резко критиковал внешнюю политику комиссии в регионе и обвинял институты ЕС в бездействии перед военными преступлениями.

Признавая, что разделяет "фрустрацию", которую испытывают многие европейцы, Каллас призналась, что меры ЕС в отношении Израиля являются "недостаточными, а ситуация – катастрофической", и сказала, что "хотела бы пойти дальше".

Но она также подчеркнула, что для решительных действий ЕС нуждается в политическом консенсусе, которого сейчас нет.

Каллас защитила свой подход к кризису и отметила, что "громкая риторика" испанца не смогла ни остановить кровопролитие в Газе, ни убедить страны ЕС принять предложения Комиссии.

"Я представляю страны, которые занимают жесткую позицию в отношении Нетаньяху, но и те, которые придерживаются другого подхода. Важно спасать жизни на местах, а не красивые слова", – сказала Каллас.

Напомним, Еврокомиссия предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы, в связи с ситуацией в секторе Газы.

Германия отвергла предложение Еврокомиссии по санкциям против Израиля.

