Качка рассказал о своих первых переговорах с главой МИД Венгрии

Новости — Четверг, 11 сентября 2025, 14:15 — Мария Емец

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка сообщил, что его первая в этой должности встреча с главой МИД Венгрии Петером Сийярто была "конструктивной".

Об этом он рассказал в своем X, пишет "Европейская правда".

Качка начал пост с благодарности Сийярто за "искренний и конструктивный" дух разговора, и что встреча была "действительно содержательной и прагматичной".

"Мы подвели итоги вчерашних двусторонних консультаций по правам нацменьшинств. Разъяснили, что у нас нет проблем по существу и есть решения по всем 11 пунктам, на которые указывала венгерская сторона. Мы заинтересованы в более комплексном диалоге с Венгрией о политике в вопросах нацменьшинств", – сообщил вице-премьер.

Он рассказал, что также они с Сийярто обсудили, "как обеспечить стабильность и диверсификацию поставок нефти и газа, и как можно вместе уменьшить и избавиться от поставок российского газа и нефти в ЕС".

Тарас Качка также намекнул, что поднимал вопрос об открытии первых переговорных кластеров для фактического запуска переговоров о вступлении Украины в ЕС – что Венгрия блокирует.

"Политические дебаты о будущем ЕС не являются препятствием для переговоров по всем кластерам законодательства ЕС. И есть прагматичные решения, которые могут обеспечить уважение к позициям всех стран-членов", – отметил вице-премьер.

Он добавил, что по итогам встречи Украина и Венгрия сформировали повестку дня для дальнейшего диалога, "в частности на высшем уровне".

Напомним, перед этим Качка в конце августа посетил Венгрию для переговоров с рядом министров.

9 сентября Украина и Еврокомиссия начали скрининг по последнему кластеру переговоров о вступлении, посвященному сельскому хозяйству.

Тарас Качка Венгрия
