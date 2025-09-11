Качка рассказал о своих первых переговорах с главой МИД Венгрии

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка сообщил, что его первая в этой должности встреча с главой МИД Венгрии Петером Сийярто была "конструктивной".

Об этом он рассказал в своем X, пишет "Европейская правда".

Качка начал пост с благодарности Сийярто за "искренний и конструктивный" дух разговора, и что встреча была "действительно содержательной и прагматичной".

Thank you, @FM_Szijjarto, for candid and constructive spirit of our first in person meeting.



Took stock of yesterday’s bilateral consultations on national minorities rights. Clarified that we have no issues on substance and have solutions on all 11 points raised by 🇭🇺. We are… pic.twitter.com/nbaOasLyd5 – Taras Kachka (@taraskachka) September 11, 2025

"Мы подвели итоги вчерашних двусторонних консультаций по правам нацменьшинств. Разъяснили, что у нас нет проблем по существу и есть решения по всем 11 пунктам, на которые указывала венгерская сторона. Мы заинтересованы в более комплексном диалоге с Венгрией о политике в вопросах нацменьшинств", – сообщил вице-премьер.

Он рассказал, что также они с Сийярто обсудили, "как обеспечить стабильность и диверсификацию поставок нефти и газа, и как можно вместе уменьшить и избавиться от поставок российского газа и нефти в ЕС".

Тарас Качка также намекнул, что поднимал вопрос об открытии первых переговорных кластеров для фактического запуска переговоров о вступлении Украины в ЕС – что Венгрия блокирует.

"Политические дебаты о будущем ЕС не являются препятствием для переговоров по всем кластерам законодательства ЕС. И есть прагматичные решения, которые могут обеспечить уважение к позициям всех стран-членов", – отметил вице-премьер.

Он добавил, что по итогам встречи Украина и Венгрия сформировали повестку дня для дальнейшего диалога, "в частности на высшем уровне".

Напомним, перед этим Качка в конце августа посетил Венгрию для переговоров с рядом министров.

9 сентября Украина и Еврокомиссия начали скрининг по последнему кластеру переговоров о вступлении, посвященному сельскому хозяйству.

Читайте также Новая дорога в обход Орбана. Как можно разблокировать движение Украины в ЕС