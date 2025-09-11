Страйк на Кіпрі спричинив значні перебої в авіасполученні

У четвер авіапасажири на Кіпрі можуть зіткнутися із значними перебоями в авіасполученні через загальнонаціональний страйк.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство dpa.

За даними оператора міжнародних аеропортів Ларнаки та Пафосу, до полудня це торкнеться близько 50 рейсів та 15 тисяч пасажирів.

Страйк, організований профспілками, є протестом проти скорочення автоматичної індексації зарплат.

Страйк тривав близько трьох годин і завершився о 14:00 за Києвом.

Він спричинив не тільки перебої в авіасполученні, але вплинув і на роботу шкіл, громадського транспорту та частину медичних служб.

Критична інфраструктура, така як електропостачання, водопостачання, телекомунікації та служби екстреної допомоги, продовжували працювати в обмеженому режимі.

Суперечка між профспілками, асоціаціями роботодавців та урядом щодо майбутнього компенсації інфляції залишається в глухому куті.

Після провалу переговорів, вони будуть відновлені за посередництва Міністерства праці.

Нагадаємо, у четвер у Греції страйкують машиністи потягів через звільнення трьох колег, а у Франції вчора близько 175 тисяч людей вийшли на протести.