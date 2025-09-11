Забастовка на Кипре вызвала значительные перебои в авиасообщении
В четверг авиапассажиры на Кипре могут столкнуться со значительными перебоями в авиасообщении из-за общенациональной забастовки.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство dpa.
По данным оператора международных аэропортов Ларнаки и Пафоса, до полудня это коснется около 50 рейсов и 15 тысяч пассажиров.
Забастовка, организованная профсоюзами, является протестом против сокращения автоматической индексации зарплат.
Забастовка длилась около трех часов и завершилась в 14:00 по Киеву.
Она вызвала не только перебои в авиасообщении, но повлияла и на работу школ, общественного транспорта и часть медицинских служб.
Критическая инфраструктура, такая как электроснабжение, водоснабжение, телекоммуникации и службы экстренной помощи, продолжали работать в ограниченном режиме.
Спор между профсоюзами, ассоциациями работодателей и правительством о будущем компенсации инфляции остается в тупике.
После провала переговоров, они будут возобновлены при посредничестве Министерства труда.
Напомним, в четверг в Греции бастуют машинисты поездов из-за увольнения трех коллег, а во Франции вчера около 175 тысяч человек вышли на протесты.