Забастовка на Кипре вызвала значительные перебои в авиасообщении

В четверг авиапассажиры на Кипре могут столкнуться со значительными перебоями в авиасообщении из-за общенациональной забастовки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство dpa.

По данным оператора международных аэропортов Ларнаки и Пафоса, до полудня это коснется около 50 рейсов и 15 тысяч пассажиров.

Забастовка, организованная профсоюзами, является протестом против сокращения автоматической индексации зарплат.

Забастовка длилась около трех часов и завершилась в 14:00 по Киеву.

Она вызвала не только перебои в авиасообщении, но повлияла и на работу школ, общественного транспорта и часть медицинских служб.

Критическая инфраструктура, такая как электроснабжение, водоснабжение, телекоммуникации и службы экстренной помощи, продолжали работать в ограниченном режиме.

Спор между профсоюзами, ассоциациями работодателей и правительством о будущем компенсации инфляции остается в тупике.

После провала переговоров, они будут возобновлены при посредничестве Министерства труда.

Напомним, в четверг в Греции бастуют машинисты поездов из-за увольнения трех коллег, а во Франции вчера около 175 тысяч человек вышли на протесты.