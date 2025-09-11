Президент Литвы сообщил об освобождении более 50 политзаключенных в Беларуси

Литовский президент Гитанас Науседа сообщил, что режим Александра Лукашенко в Беларуси освободил 52 политзаключенных – все они уже пересекли белорусскую границу и находятся в Литве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Науседа написал в Х.

По словам Науседы, среди освобожденных заключенных – шестеро граждан Литвы.

"Сегодня 52 заключенных благополучно пересекли литовскую границу из Беларуси, оставив позади колючую проволоку, зарешеченные окна и постоянный страх", – отметил литовский президент.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за содействие в освобождении заключенных из Беларуси.

"Очень много. Однако в белорусских тюрьмах по-прежнему остается более 1000 политических заключенных, и мы не можем останавливаться, пока они не получат свободу", – подчеркнул Науседа.

Дополнено 16:02. Впоследствии президент Литвы на пресс-конференции заявил, что среди освобожденных заключенных – "оппозиционеры, журналисты, участники протестов, граждане иностранных государств, которые находились в белорусских тюрьмах", сообщает LRT.

"Вместе с белорусскими оппозиционерами границу Литвы пересекли граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции, которые находились в заключении в Беларуси", – рассказал Науседа.

Он также в очередной раз призвал граждан Литвы не ехать в Беларусь, если в этом нет необходимости, иначе им грозит возможное заключение в Беларуси.

Также стало известно, что США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Напомним, Трамп заявил о "замечательном разговоре с очень уважаемым" Лукашенко 15 августа – перед своей встречей с Владимиром Путиным на Аляске.