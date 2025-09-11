Келлог прибыл в Киев

Специальный представитель американского президента Кит Келлог прибыл с визитом в Киев.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на слова осведомленных украинского и американского собеседников.

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в украинскую столицу в четверг, 11 сентября. В то же время пока не известно, сколько дней будет длиться его визит в Украину.

Обратим внимание, что визит Келлога происходит на фоне усиленных российских ударов по украинским регионам, в частности по столице. Накануне СМИ писали, что падение российских беспилотников на территории Польши застало в пути спецпредставителя президента США по вопросам Украины.

Последний раз Келлог посещал Украину в конце августа. Тогда он заявил, что дипломатическая работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается и является очень сложной.