Зеленський пропонує партнерам спільне виробництво дронів-перехоплювачів

Президент України Володимир Зеленський на тлі інциденту з російськими БпЛА над Польщею пропонує партнерам започатковувати проєкти спільного фінансування та виробництва дронів-перехоплювачів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві.

Зеленський зазначив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у сфері дронів-перехоплювачів.

"Україна пропонує усім європейським країнам сусідам – нашим і Росії – спільну програму фінансування виробництва та розвитку дронів-перехопювачів. .. Завдяки нашому виробництву під час війни ми лідери в цьому новому технологічному напрямку. До цього треба підходити максимально швидко, щоб бюрократія не заважала. Ми відкриті до цієї співпраці", – сказав президент.

"Наші європейські друзі та ніхто в світі просто не має стільки ракет, щоб збивати усі види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, просто не може збивати дрон, який коштує кілька десятків тисяч доларів", – наголосив він.

Як повідомляли, 11 вересня Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів.

Раніше у британському Міноборони повідомили, що першим спільним проєктом стане новий передовий безпілотник-перехоплювач протиповітряної оборони під назвою Project OCTOPUS. Він буде серійно вироблятися у Великій Британії, з планом випускати тисячі штук на місяць.

Також в українському МЗС анонсували новини щодо угоди із США у сфері безпілотних систем вже найближчим часом.