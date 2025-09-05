В МЗС анонсували новини щодо дронової угоди з США вже найближчим часом

Подробиці дронової угоди України з США стануть відомі вже найближчим часом.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу в Києві у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

"Ми всі розуміємо, що Сполучені Штати були з самого початку одним із ключових союзників України, які надали нам величезну підтримку. І, звісно, саме вони мають право і можливість розраховувати на спільне виробництво з Україною унікальних українських технологій. Таких, як українські дрони, які показали себе на полі бою", – сказав він.

За словами речника, цю пропозицію президенту США Дональду Трампу зробив особисто президент Володимир Зеленський. Тихий додав, що така співпраця цікава американській стороні і показує, що партнерство України і Штатів взаємовигідне.

"Ви побачите більше деталей про цю роботу, я думаю, вже найближчим часом", – сказав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 18 липня заявила, що Україна та США ведуть детальні переговори щодо угоди про американські інвестиції у виробництво безпілотних літальних апаратів в Україні.

На початку липня Зеленський заявив, що Україна підписала з кількома американськими компаніями домовленість про спільне виробництво безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів.