Зеленский предлагает партнерам совместное производство дронов-перехватчиков

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне инцидента с российскими БпЛА над Польшей предлагает партнерам начинать проекты совместного финансирования и производства дронов-перехватчиков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.

Зеленский отметил, что Украина готова делиться своим опытом в сфере дронов-перехватчиков.

"Украина предлагает всем европейским странам соседям – нашим и России – совместную программу финансирования производства и развития дронов-перехватчиков... Благодаря нашему производству во время войны мы лидеры в этом новом технологическом направлении. К этому надо подходить максимально быстро, чтобы бюрократия не мешала. Мы открыты к этому сотрудничеству", – сказал президент.

"У наших европейских друзей и ни у кого в мире просто нет столько ракет, чтобы сбивать все виды дронов. Ракета, которая стоит миллион, просто не может сбивать дрон, который стоит несколько десятков тысяч долларов", – подчеркнул он.

Как сообщалось, 11 сентября Украина и Великобритания подписали соглашение о производстве украинских дронов-перехватчиков.

Ранее в британском Минобороны сообщили, что первым совместным проектом станет новый передовой беспилотник-перехватчик противовоздушной обороны под названием Project OCTOPUS. Он будет серийно производиться в Великобритании, с планом выпускать тысячи штук в месяц.

Также в украинском МИД анонсировали новости о соглашении с США в сфере беспилотных систем уже в ближайшее время.