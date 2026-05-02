ЗМІ: у Греції занепокоєні умовами України у спільному виробництві морських дронів

Київ хоче мати право голосу щодо того, як морські дрони, які він планує виробляти спільно з Грецією, будуть використовуватися в разі військових дій – ця вимога, як повідомляється, викликала занепокоєння в Афінах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Минулого листопада Греція та Україна домовилися про спільне виробництво безпілотних надводних суден (USV). План передбачає, що ці системи будуть базуватися на українській технології дронів, а виробництво здійснюватиметься в рамках змішаної промислової структури, в якій провідну роль мали відігравати грецькі верфі.

Для Києва розгортання USV у Чорному морі проти Росії має велике стратегічне значення. Афіни, тим часом, вважають, що вони дають порівняльну перевагу в Егейському морі, де Греція стикається з тривалими морськими суперечками з Туреччиною, яка розробила свій перший USV у 2021 році.

Однак, за даними грецьких ЗМІ, Київ висунув вимогу щодо права надавати дозвіл на використання цих морських дронів грецькими збройними силами у разі збройного конфлікту.

За повідомленнями, переговори стикаються з труднощами, оскільки Афіни не приймають цю умову.

Афіни вважають, що Україна прагне зберегти баланс у своїх відносинах з Туреччиною, яку вона все ще розглядає як посередника у відносинах з Москвою. Однак Київ не визнав цього під час переговорів, зазначають грецькі медіа.

