Зеленський натякнув, що Україну вже зараз слід включити у "східний щит ППО" Європи

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що інтеграція України з її бойовим досвідом у "східний щит ППО" Європи могла б бути ефективним рішенням для захисту неба над Україною та західними сусідами Росії і Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві.

На думку президента України, інцидент 10 вересня з російськими БпЛА над Польщею продемонстрував що створення "повітряного щита" на східних кордонах Європи стає все гострішою необхідністю, і це має бути злагоджена система з багатоцільовими засобами ППО.

"Це мультисистема, коли працює класична ППО, працюють мобільні вогневі групи, працюють дрони-перехоплювачі (...), гелікоптери, авіація. Тільки маючи мультисистему, можна боротися з масованою атакою дронів. Це моя відповідь на те, чи потрібні наші консультації нашим польським друзям. Я вважаю, що такої системи, як у нас більше ні в кого нема – тільки у рускіх", – сказав Зеленський.

"Те, що ми пропонували два роки тому – збивати літаками дрони над нами – вже не спрацює. Це елемент. Він посилить щит над західною частиною України і над Польщею, але це – елемент. Потрібна загальна координація, і бажано, щоб координувала Україна. Можна робити разом з Польською республікою. Ми відкриті для цього", – зазначив він.

Також президент запропонував партнерам України проєкти спільного фінансування та виробництва дронів-перехоплювачів.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга у зв'язку з вторгненням російських дронів на територію Польщі закликав Захід ухвалити рішення про застосування засобів ППО сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною.

Це питання було темою розмови Сибіги та його польського візаві Радослава Сікорського, проте у Польщі наголосили, що ніяких рішень з цього питання не ухвалювалося.