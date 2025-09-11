Зеленский намекнул, что Украину уже сейчас следует включить в "восточный щит ПВО" Европы

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что интеграция Украины с ее боевым опытом в "восточный щит ПВО" Европы могла бы быть эффективным решением для защиты неба над Украиной и западными соседями России и Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.

По мнению президента Украины, инцидент 10 сентября с российскими БпЛа над Польшей продемонстрировал, что создание "воздушного щита" на восточных границах Европы становится все более острой необходимостью, и это должна быть слаженная система с многоцелевыми средствами ПВО.

"Это мультисистема, когда работает классическая ПВО, работают мобильные огневые группы, работают дроны-перехватчики (...), вертолеты, авиация. Только имея мультисистему, можно бороться с массированной атакой дронов. Это мой ответ на то, нужны ли наши консультации нашим польским друзьям. Я считаю что такой системы, как у нас больше ни у кого нет – только у русских", – сказал Зеленский.

"То, что мы предлагали два года назад – сбивать самолетами дроны над нами – уже не сработает. Это элемент. Он усилит щит над западной частью Украины и над Польшей, но это – элемент. Нужна общая координация, и желательно, чтобы координировала Украина. Можно делать вместе с Польской республикой. Мы открыты для этого", – отметил он.

Также президент предложил партнерам Украины проекты совместного финансирования и производства дронов-перехватчиков.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига в связи с вторжением российских дронов на территорию Польши призвал Запад принять решение о применении средств ПВО соседних стран для сбивания целей еще над Украиной.

Этот вопрос был темой разговора Сибиги и его польского визави Радослава Сикорского, однако в Польше отметили, что никаких решений по этому вопросу не принималось.