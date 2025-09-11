Зеленський припустив, що одна з цілей провокації РФ у Польщі – зменшити поставки ППО Україні

Президент України Володимир Зеленський припускає, що одним із завдань провокації з російськими БпЛА над Польщею було сповільнення постачання засобів ППО Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві.

Зеленський вважає, що вторгнення російських безпілотників у Польщу через територію України та Білорусі було продуманим і точно не є випадковістю.

"Росія хотіла побачити, що буде – на що готові партнери, на що готовий НАТО. Далі вони подивились, на що готові фізично – чи готові партнери до такої атаки", – зазначив президент України.

"Третє – на мій погляд, вони також могли це зробити, щоб партнери не передавали системи ППО Україні перед зимою. Тому що продемонстрували, що "ми можемо вас атакувати, вам це також потрібно". Це дуже схоже на Путіна. Це на мою думку – я не впевнений, що це так і є, просто ділюся", – сказав Зеленський.

Також він побачив паралелі між цією провокацією і тим, як починалась окупація Криму у 2014 році.

Крім того, на брифінгу президент запропонував партнерам України проєкти спільного фінансування та виробництва дронів-перехоплювачів та натякнув, що Україну з її досвідом вже зараз слід інтегрувати у "східний щит ППО" Європи.