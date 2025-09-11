Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что одной из задач провокации с российскими БпЛА над Польшей было замедление поставок средств ПВО Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.

Зеленский считает, что вторжение российских беспилотников в Польшу через территорию Украины и Беларуси было продуманным и точно не является случайностью.

"Россия хотела увидеть, что будет – на что готовы партнеры, на что готов НАТО. Далее они посмотрели, на что готовы физически – готовы ли партнеры к такой атаке", – отметил президент Украины.

"Третье – на мой взгляд, они также могли это сделать, чтобы партнеры не передавали системы ПВО Украине перед зимой. Потому что продемонстрировали, что "мы можем вас атаковать, вам это также нужно". Это очень похоже на Путина. Это по моему мнению – я не уверен, что это так и есть, просто делюсь", – сказал Зеленский.

Также он увидел параллели между этой провокацией и тем, как начиналась оккупация Крыма в 2014 году.

Кроме того, на брифинге президент предложил партнерам Украины проекты совместного финансирования и производства дронов-перехватчиков и намекнул, что Украину с ее опытом уже сейчас следует интегрировать в "восточный щит ПВО" Европы.