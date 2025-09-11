Ще одна країна заборонила в’їзд безмандатному Додіку

Словенія заборонила в'їзд скандальному Мілораду Додіку, який позбавлений мандата президента Республіки Сербської.

Про це заявив у четвер, 11 вересня віцепрем’єр-міністр Словенії Матей Аркон, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Аркон заявив, що рішення про заборону в'їзду до Словенії Додіку набирає чинності негайно і є останнім з низки обмежень на пересування, накладених на нього.

Зазначимо, Словенія – не єдина країна, яка заборонила в’їзд Додіку. Окрім неї, таке рішення ухвалили Австрія, Німеччина, Польща та Литва.

Зазначимо, Центрвиборчком Боснії і Герцеговини призначив дострокові вибори президента Республіки Сербської на 23 листопада.

Це сталось після того, як Мілорада Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської через визнання винним у неповазі до рішень високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині.

Проте 3 вересня виборча комісія Республіки Сербської ухвалила рішення не проводити дострокові вибори президента, проігнорувавши рішення вищого органу Боснії і Герцеговини.

Читайте також: Непозбувний Додік: чи вдасться позбавити влади головного сепаратиста Балкан.