Еще одна страна запретила въезд безмандатному Додику въезд в страну

Словения запретила въезд скандальному Милораду Додику, который лишен мандата президента Республики Сербской.

Об этом заявил в четверг, 11 сентября вице-премьер-министр Словении Матей Аркон, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Аркон заявил, что решение о запрете въезда в Словению Додику вступает в силу немедленно и является последним из ряда ограничений на передвижение, наложенных на него.

Отметим, Словения – не единственная страна, которая запретила въезд Додику. Кроме нее, такое решение приняли Австрия, Германия, Польша и Литва.

Отметим, Центризбирком Боснии и Герцеговины назначил досрочные выборы президента Республики Сербской на 23 ноября.

Это произошло после того, как Милорада Додика лишили мандата президента Республики Сербской из-за признания виновным в неуважении к решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

Однако 3 сентября избирательная комиссия Республики Сербской приняла решение не проводить досрочные выборы президента, проигнорировав решение высшего органа Боснии и Герцеговины.

