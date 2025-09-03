Республіка Сербська відмовилась проводити вибори на заміну безмандатному Додіку

Виборча комісія Республіки Сербської у середу ухвалила рішення не проводити дострокові вибори президента, проігнорувавши рішення вищого органу Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

У своєму рішенні виборча комісія Республіки Сербської послалась на рішення Народної скупщини (парламенту) ентитету, який раніше відмовився визнавати позбавлення Мілорада Додіка мандата президента РС.

"Я очікую, що інші органи, як на рівні РС, так і на муніципальному рівні, будуть дотримуватися висновків парламенту щодо дострокових виборів та всього іншого", – сказав голова виборчкому Олівер Благоєвич.

У коментарі "Радіо Свобода" речниця Центральної виборчої комісії Боснії і Герцеговини Максіда Піріч сказала, що виборча комісія Республіки Сербської "навіть не має органу влади для проведення виборів президента Республіки Сербської".

За її словами, це роблять муніципальні та міські виборчі комісії, і ці повноваження були надані ЦВК БіГ відповідно до закону.

Саме Центрвиборчком Боснії і Герцеговини призначив дострокові вибори президента Республіки Сербської на 23 листопада.

Це сталось після того, як Мілорада Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської через визнання винним у неповазі до рішень високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині.

