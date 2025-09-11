Чехия подписала соглашение о приобретении 44 танков Leopard

Министерство обороны Чехии в четверг подписало рамочное соглашение о закупке танков Leopard 2A8 у немецкого производителя KNDS.

Как пишет "Европейская правда", об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Заключенное Чехией соглашение предусматривает закупку 44 танков Leopard современной модификации 2A8 за почти 33 млрд чешских крон (1,6 млрд долларов).

Еще 1,5 млрд крон понадобится для "богемизации" – адаптации танков к специфическим потребностям Чехии: коммуникационной и связной техники, камуфляжного покрытия, национальной маркировки и пулеметов.

Чешское Министерство обороны также планирует приобрести еще до 19 танков Leopard в четырех различных версиях – инженерных, спасательных, мостовых и для обучения водителей. Для этой закупки будут заключены отдельные договоры.

Первые Leopard 2A8 чешская армия получит в 2028 году, а завершиться поставки должны в 2031-м.

Чешская сторона планировала профинансировать закупку с помощью займа из европейской программы SAFE, которую можно будет выплачивать в течение десятков лет.

Отметим, что о масштабной военной закупке было объявлено менее чем за месяц до парламентских выборов в Чехии, в которых нынешняя коалиция может потерять власть.