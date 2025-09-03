Уряд Чехії за місяць до виборів схвалив купівлю Leopard 2 на $1,6 млрд

Чеський уряд у середу схвалив план Міністерства оборони щодо придбання 44 бойових танків Leopard 2A8 у Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

План Міноборони Чехії передбачає, що країна заплатить за Leopard 2A8 понад 34 мільярди крон (1,6 мільярда доларів), а поставлять їх протягом 2028-2031 років.

Leopard 2A8 – це найновіша та найсучасніша версія танка Leopard. Контракт передбачає, що чеська сторона зможе придбати усього до 77 цих танків.

Раніше у Празі говорили, що хочуть залучити для покриття контракту кошти, які надійдуть через механізм Європейської комісії SAFE.

Зазначимо, що рішення щодо такої масштабної військової закупівлі уряд Чехії ухвалив за місяць до парламентських виборів, на яких перемогу пророкують опозиційному руху ANO експремʼєра Андрея Бабіша.