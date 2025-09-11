Парламент Швейцарії не підтримав накладання санкцій на Ізраїль через події в Газі

Нижня палата швейцарського парламенту, Палата представників, у четвер виступила проти пропозиції запровадити санкції проти Ізраїлю у звʼязку з подіями в секторі Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Наприкінці спеціальної дискусії щодо Гази швейцарська Палата представників частково схвалила пропозицію, висунуту Соціал-демократичною партією.

Однак депутати відхилили пункти, що закликали до більш конкретних заходів проти Ізраїлю, зокрема відновлення санкцій ЄС проти ізраїльських поселенців та призупинення угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем.

Нижня палата парламенту Швейцарії також відхилила пункт, що закликав до призупинення військового співробітництва з Ізраїлем.

Водночас представник соціал-демократів Фабіан Моліна у своєму виступі сказав, що уряду недостатньо висловити свою стурбованість – Швейцарія повинна посилити тиск на Ізраїль.

Швейцарський міністр економіки Гі Пармелін відповів, що Федеральна рада неодноразово засуджувала порушення міжнародного гуманітарного права в Газі і продовжуватиме докладати зусиль для досягнення перемир'я.

Раніше Єврокомісія запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи, у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що Європейська комісія готова призупинити торговельні відносини та припинити науково-дослідне партнерство з Ізраїлем, але національні уряди перешкоджають подальшим крокам.

Читайте також, як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі.