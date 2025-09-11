Парламент Швейцарии не поддержал наложение санкций на Израиль из-за событий в Газе

Нижняя палата швейцарского парламента, Палата представителей, в четверг выступила против предложения ввести санкции против Израиля в связи с событиями в секторе Газы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

В конце специальной дискуссии по Газе швейцарская Палата представителей частично одобрила предложение, выдвинутое Социал-демократической партией.

Однако депутаты отклонили пункты, призывающие к более конкретным мерам против Израиля, в частности восстановление санкций ЕС против израильских поселенцев и приостановление соглашения о свободной торговле с Израилем.

Нижняя палата парламента Швейцарии также отклонила пункт, призывающий к приостановке военного сотрудничества с Израилем.

В то же время представитель социал-демократов Фабиан Молина в своем выступлении сказал, что правительству недостаточно выразить свою обеспокоенность – Швейцария должна усилить давление на Израиль.

Швейцарский министр экономики Ги Пармелин ответил, что Федеральный совет неоднократно осуждал нарушения международного гуманитарного права в Газе и будет продолжать прилагать усилия для достижения перемирия.

Ранее Еврокомиссия предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы, в связи с ситуацией в секторе Газы.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что Европейская комиссия готова приостановить торговые отношения и прекратить научно-исследовательское партнерство с Израилем, но национальные правительства препятствуют дальнейшим шагам.

Читайте также, как Европа меняет политику в регионе на фоне катастрофы в Газе.