Нідерланди викликали посла РФ після того, як її дрони залетіли в Польщу

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Веел викликав російського посла на тлі порушення дронами РФ повітряного простору Польщі.

Про це повідомив його прессекретар, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Ван Веел викликав російського посла Владіміра Тарабріна через безпілотники, які залетіли в Польщу у ніч проти 10 вересня.

"Польща збила безпілотники, які перетнули її кордон під час російських повітряних ударів по Україні рано вранці в середу. Варшава звернулася за консультацією до країн НАТО", – сказав він та назвав таке вторгнення російських дронів "актом агресії".

Нагадаємо, Польща після подій ночі 10 вересня обмежила авіарух вздовж кордону з Україною і Білоруссю. На цей час в різних регіонах країни знайшли уламки вже 15 БпЛА із близько двох десятків дронів, які перетнули кордон.

Латвія після подій у Польщі тимчасово закрила повітряний простір вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.