Нидерланды вызвали посла РФ после того, как ее дроны залетели в Польшу

Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Веел вызвал российского посла на фоне нарушения дронами РФ воздушного пространства Польши.

Об этом сообщил его пресс-секретарь, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Ван Веел вызвал российского посла Владимира Тарабрина из-за беспилотников, которые залетели в Польшу в ночь на 10 сентября.

"Польша сбила беспилотники, которые пересекли ее границу во время российских воздушных ударов по Украине рано утром в среду. Варшава обратилась за консультацией к странам НАТО", – сказал он и назвал такое вторжение российских дронов "актом агрессии".

Напомним, Польша после событий ночи 10 сентября ограничила авиадвижение вдоль границы с Украиной и Беларусью. В настоящее время в разных регионах страны нашли обломки уже 15 БпЛА из около двух десятков дронов, которые пересекли границу.

Латвия после событий в Польше временно закрыла воздушное пространство вдоль границы с Россией и Беларусью.

Читайте также: Новая ступенька войны. Что является целью РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу.