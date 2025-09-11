Сікорський: Трампу час побачити, що Путін насміхається з нього

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що президент США Дональд Трамп врешті зрозуміє безперспективність спроб "по-доброму домовитись" з правителем Росії та змінить підхід.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю американському PBS.

Сікорського запитали, чи вірить він, що Дональд Трамп рано чи пізно дійде до рішення про застосування санкцій проти Росії.

"Президенту Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього. Замість припинення вогню, на яке сподівались перед самітом на Алясці, та серйозних мирних перемовин Путін запускає тільки більше й більше безпілотників – спершу проти України, а тепер і проти НАТО", – наголосив очільник МЗС Польщі.

"Тож я сподіваюся, що наприкінці цього процесу ми побачимо серйозні скоординовані дії для того, щоб президент Путін усвідомив, що його екзотичний проєкт відродження Російської імперії не має шансів", – додав він.

Сікорський продовжив, що Польща поважає спроби зупинити російсько-українську війну дипломатичним шляхом, і звісно хотіла б якнайшвидшого миру для України.

"Але, на нашу думку, Путін відреагує лише на сильні кроки. Путін надто довго зловживав доброю волею президента Трампа", сказав він.

Також в інтерв’ю він сказав, що Польщі після інциденту 10 вересня потрібно подбати про багаторівневу систему ППО, на основі досвіду України, щоб ефективно протидіяти російським безпілотникам у разі нових випадків.

Президент Польщі Кароль Навроцький напередодні розповів, що поговорив з американським візаві Дональдом Трампом про безпрецедентне порушення повітряного простору країни.

У канцелярії президента Польщі кажуть, що Трамп у розмові обіцяв збільшення військової присутності США.

