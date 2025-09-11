У Польщі кажуть, що в розмові з Навроцьким Трамп обіцяв збільшення військової присутності США

Голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач розповів про розмову Кароля Навроцького з американським колегою Дональдом Трампом і обіцянку збільшення присутності сил США в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

За словами Пшидача, розмова Трампа з Навроцьким була дуже хорошою. "Президент Навроцький детально розповів, що саме сталося в Польщі (...) У відповідь він почув тверді запевнення з боку американської сторони щодо союзницької солідарності", – сказав він.

Пшидач повідомив, що Трамп наголошував на тому, що США підтримують Польщу в захисті її території. "Америка твердо підтверджує свою прихильність до союзної підтримки Польщі. У цьому сенсі президент Трамп сказав: "Ми з Польщею, ми пов'язані союзом, і поляки, не бійтеся нічого, якщо щось загрожує вашій безпеці, то треба реагувати", – повідомив він.

За словами Пшидача, Трамп також похвалив здібності польських солдатів, їхню реакцію та рішення збити російські дрони. Прем’єр Польщі Дональд Туск раніше повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни. ЗМІ неофіційно кажуть про понад 20 БпЛА. За словами Туска, польські військові за допомогою голландських колег збили чотири дрони.

Пшидач також зазначив, що є можливість для збільшення кількості американських військ у Польщі, але це вимагає конкретних дій, зокрема залучення міністерств оборони та закордонних справ.

"Дональд Трамп говорив також про можливість збільшення американської військової присутності в Польщі", – розповів Пшидач.

На запитання, чи пролунали з вуст Трампа слова, які засуджують Путіна, Пшидач відповів, що вся розмова велася таємно, тому він не може передати її в деталях. Він додав, що і одна, і інша сторона вказували на позицію Владіміра Путіна як агресивну.

Президент Польщі Кароль Навроцький напередодні розповів, що поговорив з американським візаві Дональдом Трампом про порушення повітряного простору в ніч проти середи.