Сікорський: нам потрібна "багаторівнева" ППО для протидії російським БпЛА

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польщі після інциденту 10 вересня потрібно буде подбати про багаторівневу систему ППО, на основі досвіду України, щоб ефективно протидіяти російським безпілотникам у разі нових випадків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю американському PBS.

Сікорський повторив, що з усіма обставинами атаки важко уявити, що це могло статись випадково.

Ведучий запитав, що могло бути метою такої провокації з боку Росії – випробувати оборону Польщі, реакцію сил НАТО чи ще щось.

"Росіяни якраз починають великі навчання "Запад" біля наших кордонів, і так, це могло бути "випробування". Але в такому разі це випробування завершилось позитивно для нас – тому що ми збили дрони. Можливо вони хотіли також залякати, можливо – вплинути на наш інфопростір, тому що "кінетична" операція супроводжувалась масштабною інформаційною кампанією", – зазначив Сікорський.

Його перепитали, чи вважає він реакцію польських і союзницьких сил ефективною.

"Вона була ефективною. Але F-16 і F35 – не найбільш "економний" спосіб боротися з "роями дронів". Нам потрібна багаторівнева оборона проти цього нового російського методу. Її слід створити на основі досвіду, здобутого під час агресії Росії проти Україні", – сказав очільник МЗС Польщі.

Нагадаємо, польський кордон перетнули щонайменш 19 безпілотників, з них збили чотири. За останніми даними, у різних районах країни знайшли уламки 15 апаратів.

Глава МЗС України Андрій Сибіга у зв'язку з вторгненням російських дронів на територію Польщі закликав Захід ухвалити рішення про застосування засобів ППО сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною.

Це питання було темою його розмови із Сікорським, проте останній наголосив, що рішень з цього питання не ухвалювалося.

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що інтеграція України з її бойовим досвідом у "східний щит ППО" Європи могла б бути ефективним рішенням для захисту неба над Україною та західними сусідами Росії і Білорусі.