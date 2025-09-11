Укр Рус Eng

Генштаби Польщі та України обговорили співпрацю у боротьбі з безпілотниками

Новини — Четвер, 11 вересня 2025, 19:18 — Уляна Кричковська

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Віслав Кукула та головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський обговорили правила обміну інформацією про повітряні загрози.

Про це Збройні сили Польщі повідомили у соцмережі Х у четвер, 11 вересня, передає "Європейська правда".

11 вересня Кукула провів переговори Сирським. Основною темою розмови були "правила обміну інформацією про повітряні загрози".

Окрім цього, вони поспілкувалися щодо можливостей співпраці в галузі впровадження технологій і оперативного використання безпілотних розвідувально-ударних систем у рамках дронізації поля бою.

"Польща залишається солідарним союзником України і готова надалі надавати їй підтримку, щоб спільно протистояти російській агресії", – наголосили у ЗС Польщі.

Нагадаємо, Польща після подій ночі 10 вересня обмежила авіарух вздовж кордону з Україною і Білоруссю. На цей час в різних регіонах країни знайшли уламки вже 15 БпЛА із близько двох десятків дронів, які перетнули кордон.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Війна з РФ
Реклама: