В Угорщині кажуть, що рішення Суду ЄС не вплине на розширення АЕС "Росатомом"
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що рішення Суду ЄС щодо розширення атомної електростанції "Пакш" не вплине на реалізацію цього проєкту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.
За словами Сійярто, рішення Суду ЄС "жодним чином не обмежує і не уповільнює" реалізацію проєкту "Пакш ІІ" – розширення єдиної атомної електростанції в Угорщині.
Він додав, що на початку наступного десятиліття планується підключити до електромережі обидва блоки розширеної АЕС.
Нагадаємо, винесений у четвер вирок Суду ЄС скасував рішення Європейської комісії від 2017 року, яке затвердило інвестиційну підтримку, яку уряд Угорщини хотів надати для будівництва двох нових атомних реакторів.
Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока на пресконференції в четвер сказав, що у вироку Суду Євросоюзу не йшлося про те, що інвестиція не відповідає правилам державних закупівель.
Позов, який подала Австрія, був у 2022 році відхилений Судом ЄС нижчої інстанції, що Петер Сійярто свого часу називав "великою перемогою".
Проєкт "Пакш II" – розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом" – був схвалений угорським урядом улітку 2022 року.