В Венгрии говорят, что решение Суда ЕС не повлияет на расширение АЭС "Росатомом"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что решение Суда ЕС о расширении атомной электростанции "Пакш" не повлияет на реализацию этого проекта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

По словам Сийярто, решение Суда ЕС "никоим образом не ограничивает и не замедляет" реализацию проекта "Пакш II" – расширение единственной атомной электростанции в Венгрии.

Он добавил, что в начале следующего десятилетия планируется подключить к электросети оба блока расширенной АЭС.

Напомним, вынесенный в четверг приговор Суда ЕС отменил решение Европейской комиссии от 2017 года, которое утвердило инвестиционную поддержку, которую правительство Венгрии хотело предоставить для строительства двух новых атомных реакторов.

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока на пресс-конференции в четверг сказал, что в приговоре Суда Евросоюза не говорилось о том, что инвестиция не соответствует правилам государственных закупок.

Иск, поданный Австрией, был в 2022 году отклонен Судом ЕС низшей инстанции, что Петер Сийярто в свое время называл "большой победой".

Проект "Пакш II" – расширение атомной электростанции „Пакш", которым будет заниматься российская государственная корпорация "Росатом" – был одобрен венгерским правительством летом 2022 года.