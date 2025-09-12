Принц Гарри прибыл в Киев

Принц Гарри совершил неожиданный визит в Киев по приглашению украинского правительства, заявив, что хочет сделать "все возможное", чтобы помочь выздоровлению тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения во время войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Во время поездки в украинскую столицу он и команда его Фонда Invictus Games намерены подробно рассказать о новых инициативах по поддержке реабилитации раненых, с конечной целью оказания помощи во всех регионах страны.

фото Guardian

В разговоре с Guardian во время ночного поезда в столицу герцог Сассекский сказал: "Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления".

"Мы можем продолжать гуманизировать людей, участвующих в этой войне, и то, через что они проходят. Мы должны держать это в центре внимания людей. Я надеюсь, что эта поездка поможет донести это до людей, потому что очень легко потерять чувствительность к тому, что происходит", – сказал принц Гарри.

Принц рассказал, что сначала его пригласила в Киев Ольга Руднева, основатель и генеральный директор центра Superhumans во Львове, где лечат раненых с ампутированными конечностями. Он посетил центр в апреле, но встретился с ней случайно несколько месяцев назад в США.

"Я столкнулся с Ольгой в Нью-Йорке. Это была случайная встреча, и я спросил ее, чем я могу помочь. Она ответила: "Наибольшее влияние ты можешь иметь, если приедешь в Киев". Я должен был посоветоваться с женой и британским правительством, чтобы убедиться, что все в порядке. Затем пришло официальное приглашение", – рассказал он.

"Во Львове вы не видите много войны. Это очень далеко на западе. Это первый раз, когда мы увидим настоящие разрушения войны", – добавил принц.

Во время поездки принц посетит Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Ожидается, что он проведет время с 200 ветеранами, которые также были приглашены. Он также встретится с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

По его словам, поездка в Киев даст ему возможность пообщаться с ветеранами, а также увидеть некоторые разрушения собственными глазами. Хотя "Игры Непокоренных", проводимые раз в два года, являются основным направлением работы Фонда, он расширяет свои программы спортивной реабилитации, чтобы помочь обеспечить возможности для реабилитации после основных игр, в том числе путем предоставления спортивного оборудования в Украине.

Гарри стал вторым членом Королевской семьи, который посетил Украину с момента начала полномасштабного вторжения России.

Его тетя, Софи, герцогиня Эдинбургская, в прошлом году совершила визит в Киев.