Глава МЗС Британії свій перший закордонний візит на посаді здійснює в Україну

Нова міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер свій перший на посаді закордонний візит здійснює в Україну.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Британії передає "Європейська правда".

Під час свого візиту міністерка закордонних справ підкреслить непохитну підтримку України з боку Великої Британії та дасть зрозуміти, що захист України від російської агресії є життєво важливим для безпеки Великої Британії та всієї Європи.

"Я вирішила відвідати Україну в перші ж дні мого перебування на посаді Міністра закордонних справ, тому що безпека України має вирішальне значення для безпеки Великої Британії. Я впевнена, що підтримка Великої Британії є непохитною і сильною, як ніколи, оскільки ми знаємо, яку довгострокову загрозу безпеці та стабільності російська агресія становить не лише для України, але й для всієї Європи і для всіх нас тут, у Великій Британії", – заявила Купер.

Міністерка відвідає будівлю Кабінету міністрів у Києві, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок нещодавніх російських ударів.

"Вона також відвідає один з житлових будинків, зруйнованих внаслідок жорстоких нападів Росії на Україну, зустрінеться з сім'ями та дітьми, щоб з перших вуст почути їхній травматичний досвід життя під час незаконного вторгнення Путіна", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перша розмова, яку провела нова очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Іветт Купер була із главою українського МЗС Андрієм Сибігою.

Тиждень тому Купер очолила британське МЗС, а Девід Леммі, який обіймав посаду глави МЗС, став новим міністром юстиції та віцепрем'єр-міністром.