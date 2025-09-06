Перша розмова нової глави МЗС Британії була із Сибігою

Перша розмова, яку провела нова очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Іветт Купер була із главою українського МЗС Андрієм Сибігою.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Ввечері 5 вересня Сибіга заявив про те, що мав "теплу і змістовну" розмову із Купер "всього через кілька годин" після її призначення новою міністеркою закордонних справ Великої Британії.

"Я щиро вдячний моїй колезі за перший дзвінок до України – ми сприймаємо це як знак поваги і пріоритетності у підтримці незмінної підтримки з боку Великої Британії", – наголосив глава українського МЗС.

Він подякував Купер за "її щиру особисту солідарність з Україною на попередніх посадах, а також за відданість і лідерство Великої Британії".

"Разом ми захищаємо наші спільні цінності свободи, незалежності та гуманності. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з метою розвитку нашого чудового стратегічного партнерства та зміцнення всієї Європи", – додав Сибіга.

Зазначимо, заступниця прем'єр-міністра Великої Британії Анджела Рейнер подала у відставку в п'ятницю, 5 вересня, після того, як визнала, що недоплатила податок на нерухомість за новий будинок, що стало новим ударом для її боса, Кіра Стармера.

Того ж дня Купер очолила британське МЗС, а Девід Леммі, який обіймав посаду глави МЗС, стане новим міністром юстиції та віцепрем'єр-міністром.

МВС Британії, яке раніше очолювала Купер, очолить Шабана Махмуд – досі міністерка юстиції.