Глава МИД Британии свой первый зарубежный визит на посту совершает в Украину

Новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер свой первый в должности зарубежный визит осуществляет в Украину.

Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании передает "Европейская правда".

Во время своего визита министр иностранных дел подчеркнет непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании и даст понять, что защита Украины от российской агрессии является жизненно важным для безопасности Великобритании и всей Европы.

"Я решила посетить Украину в первые же дни моего пребывания на посту Министра иностранных дел, потому что безопасность Украины имеет решающее значение для безопасности Великобритании. Я уверена, что поддержка Великобритании является непоколебимой и сильной, как никогда, поскольку мы знаем, какую долгосрочную угрозу безопасности и стабильности российская агрессия представляет не только для Украины, но и для всей Европы и для всех нас здесь, в Великобритании", – заявила Купер.

Министр посетит здание Кабинета министров в Киеве, которое получило значительные повреждения в результате недавних российских ударов.

"Она также посетит один из жилых домов, разрушенных в результате жестоких нападений России на Украину, встретится с семьями и детьми, чтобы из первых уст услышать их травматический опыт жизни во время незаконного вторжения Путина", – говорится в сообщении.

Напомним, первый разговор, который провела новая руководительница Министерства иностранных дел Великобритании Иветт Купер была с главой украинского МИД Андреем Сибигой.

Неделю назад Купер возглавила британский МИД, а Дэвид Лемми, который занимал должность главы МИД, стал новым министром юстиции и вице-премьер-министром.