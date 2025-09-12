В Греции задержали мужчину после угроз в адрес министра в интернете

Министр здравоохранения Адонис Георгиадис заявил в пятницу, что он подал уголовную жалобу после получения оскорблений и угроз смерти в социальных сетях, добавив, что мужчина, обвиняемый в размещении угроз, был задержан и должен предстать перед прокурором.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Георгиадис рассказал, что проснулся от серии сообщений, направленных против него, включая изображение недавнего нападения протестующих на министра финансов Непала, и идентифицировал пользователя по имени "Христос Сидиропулос", чьи сообщения, по его словам, "вышли за все рамки".

Он сообщил, что подразделение по борьбе с киберпреступностью проинформировало его о том, что этот пользователь был задержан и предстанет перед прокурором.

Георгиадис призвал к тому, что он назвал показательным наказанием, "не из мести, а потому, что мы не должны позволить насилию и токсичности преобладать в нашем обществе".

Он сказал, что свобода слова не подлежит обсуждению, но влечет за собой ответственность, и предупредил, что угрозы в его адрес или его семьи будут встречены юридическими действиями, включая просьбу снять анонимность, где это позволяет закон.

Местные СМИ сообщили, что задержанный мужчина, как ожидается, предстанет перед прокурором в субботу.

