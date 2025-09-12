У Фінляндії розповіли, як би реагували у них у разі вторгнення російських БпЛА

У разі потенційної появи російських безпілотників над Фінляндією – так, як це сталося цього тижня з Польщею – інструменти реагування були би схожими.

Як повідомляє "Європейська правда", матеріал про це випустив фінський суспільний мовник Yle на основі коментарів представника Збройних сил Мано-Мікаеля Нокеляйнена.

Нокеляйнен зазначив, що у мирний час безпілотники не можна було б збивати одразу над кордоном чи над територією Росії. Також може бути викликом "вести" одразу усі БпЛА, якщо їх багато.

"Це нормальний алгоритм, обирати найбільш загрозливі цілі. Проводиться оцінка ризиків – що потрібно збивати у першу чергу. Україна та Ізраїль теж діють таким чином", – зазначив він.

Нокеляйнен пояснив, що інструментом виявлення загрози є засоби радіоелектронної розвідки, як наземні, так і встановлені на літаках, які спроможні "бачити" далі.

Основним інструментом протидії у разі такого інциденту над територією Фінляндії стали би винищувачі, зокрема проти цілей, які летять на висоті кількох кілометрів.

Нокеляйнен зауважив, що останнім часом – наскільки їм відомо – в Україні апарати типу "Шахед" літають надто високо, щоб їх могли дістати з кулеметів мобільні вогневі групи.

Якщо ж безпілотники летять на малій висоті, вони стають майже "невидимі" для винищувачів через гілки дерев тощо, і тоді засобами протидії можуть бути радіоелектронні перешкоди, ПЗРК тощо.

За його словами, фінські збройні сили відпрацьовували також збиття повітряних цілей з гелікоптерів.

Викликом буде те, що наземні команди ППО неможливо розташувати "всюди", а Фінляндія має близько 1300 км кордону з Росією. Натомість винищувачі можуть швидко переміщуватись на сотні кілометрів – тож ймовірно стали б основним інструментом реагування у разі такого інциденту.

Водночас очевидно, що збивати дешеві БпЛА дорогими ракетами з винищувачів – невиправдано дорого.

Як відомо, вночі 10 вересня близько двох десятків російських безпілотників вперше полетіли вглиб території Польщі, окремі з них залетіли далеко на північ та у центр країни. Більшість уламків вже знайшли, найбільше – на території Люблінського воєводства, поруч з кордоном Білорусі. Один з БпЛА зруйнував дах приватного будинку і пошкодив авто.

У зв'язку з інцидентом низка країн Європи викликали керівників російських посольств.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща домовилася про зустріч з українською стороною і буде працювати разом із Україною для максимальної оборони від російських дронів.

Агентство Reuters повідомляло, що представники польської армії нібито поїдуть в Україну, щоб навчитися техніки збивання дронів.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.