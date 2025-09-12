В Финляндии рассказали, как бы реагировали у них в случае вторжения российских БПЛА

В случае потенциального появления российских беспилотников над Финляндией – так, как это произошло на этой неделе с Польшей – инструменты реагирования были бы схожими.

Как сообщает "Европейская правда", материал об этом выпустил финский общественный вещатель Yle на основе комментариев представителя Вооруженных сил Мано-Микаэля Нокелайнена.

Нокелайнен отметил, что в мирное время беспилотники нельзя было бы сбивать сразу над границей или над территорией России. Также может быть проблемой "вести" сразу все БПЛА, если их много.

"Это нормальный алгоритм, выбирать наиболее угрожающие цели. Проводится оценка рисков – что нужно сбивать в первую очередь. Украина и Израиль тоже действуют таким образом", – отметил он.

Нокелайнен пояснил, что инструментом выявления угрозы являются средства радиоэлектронной разведки, как наземные, так и установленные на самолетах, которые способны "видеть" дальше.

Основным инструментом противодействия в случае такого инцидента над территорией Финляндии стали бы истребители, в частности против целей, летящих на высоте нескольких километров.

Нокелайнен отметил, что в последнее время – насколько им известно – в Украине аппараты типа "Шахед" летают слишком высоко, чтобы их могли достать из пулеметов мобильные огневые группы.

Если же беспилотники летят на малой высоте, они становятся почти "невидимыми" для истребителей из-за ветвей деревьев и т. п., и тогда средствами противодействия могут быть радиоэлектронные помехи, ПЗРК и так далее.

По его словам, финские вооруженные силы отрабатывали также сбивание воздушных целей с вертолетов.

Вызовом будет то, что наземные команды ПВО невозможно расположить "везде", а Финляндия имеет около 1300 км границы с Россией. Зато истребители могут быстро перемещаться на сотни километров – поэтому, вероятно, стали бы основным инструментом реагирования в случае такого инцидента.

В то же время очевидно, что сбивать дешевые БПЛА дорогими ракетами с истребителей – неоправданно дорого.

Как известно, ночью 10 сентября около двух десятков российских беспилотников впервые полетели вглубь территории Польши, некоторые из них залетели далеко на север и в центр страны. Большинство обломков уже нашли, больше всего – на территории Люблинского воеводства, рядом с границей Беларуси. Один из БПЛА разрушил крышу частного дома и повредил автомобиль.

В связи с инцидентом ряд стран Европы вызвали руководителей российских посольств.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша договорилась о встрече с украинской стороной и будет работать вместе с Украиной для максимальной защиты от российских дронов.

Агентство Reuters сообщало, что представители польской армии якобы поедут в Украину перенимать опыт сбивания дронов.

