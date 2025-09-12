AFP: ЄС викликав посланників Росії та Білорусі через наліт дронів на Польщу

ЄС викликав представників Росії та Білорусі в Брюсселі, щоб висловити протест проти "навмисного і небезпечного" вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Про це агентству AFP повідомив у п'ятницю представник ЄС, пише "Європейська правда".

Неназваний представник ЄС уточнив, що посланці РФ і Білорусі прибули за викликом у четвер.

"Ми чітко дали зрозуміти, що цей безрозсудний акт свідчить про серйозну ескалацію з боку Росії і становить пряму загрозу безпеці громадян ЄС", – сказав представник ЄС.

Раніше повідомляли, що кілька держав ЄС в індивідуальному порядку викликали до своїх МЗС російських дипломатів через атаку дронів на Польщу.

Зокрема, Міністерство закордонних справ Швеції в четвер викликало посла Росії.

Крім Швеції, керівників російських посольств також викликали Іспанія, Нідерланди та Чехія.