Німеччина висловила обурення послу РФ через провокацію проти Польщі

Новини — П'ятниця, 12 вересня 2025, 15:18 — Марія Ємець

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Росії у зв’язку з появою російських безпілотників над Польщею 10 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили в X МЗС Німеччини. 

МЗС Німеччини викликало на розмову російського посла Сергєя Нечаєва у зв’язку з безпрецедентним вторгненням російських БпЛА у повітряний простір Польщі вночі 10 вересня.

"Путін діє небезпечно та неприйнятно, спрямовуючи російські безпілотники у повітряний простір НАТО. Через це російського посла сьогодні викликали до МЗС. НАТО об’єднаний у захисті нашої союзницької території та нашої безпеки", – йдеться у заяві. 

Перед цим керівників російських посольств "викликали на килим" Швеція, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди та Чехія.

Як відомо, вночі 10 вересня близько двох десятків російських безпілотників вперше полетіли вглиб території Польщі і їх вперше почали збивати. Окремі БпЛА залетіли далеко на північ та у центр країни. Більшість уламків вже знайшли, найбільше – на території Люблінського воєводства, поруч з кордоном Білорусі. Один БпЛА зруйнував дах приватного будинку і пошкодив авто.

