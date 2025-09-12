Німеччина висловила обурення послу РФ через провокацію проти Польщі

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Росії у зв’язку з появою російських безпілотників над Польщею 10 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили в X МЗС Німеччини.

МЗС Німеччини викликало на розмову російського посла Сергєя Нечаєва у зв’язку з безпрецедентним вторгненням російських БпЛА у повітряний простір Польщі вночі 10 вересня.

"Путін діє небезпечно та неприйнятно, спрямовуючи російські безпілотники у повітряний простір НАТО. Через це російського посла сьогодні викликали до МЗС. НАТО об’єднаний у захисті нашої союзницької території та нашої безпеки", – йдеться у заяві.

Mit russischen Drohnen im #NATO-Luftraum handelt #Putin gefährlich & inakzeptabel. Deshalb wurde heute der russische Botschafter ins AA einbestellt. Die #NATO steht fest zusammen, um unser Bündnisgebiet & unsere Sicherheit zu verteidigen. – Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) September 12, 2025

Перед цим керівників російських посольств "викликали на килим" Швеція, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди та Чехія.

Як відомо, вночі 10 вересня близько двох десятків російських безпілотників вперше полетіли вглиб території Польщі і їх вперше почали збивати. Окремі БпЛА залетіли далеко на північ та у центр країни. Більшість уламків вже знайшли, найбільше – на території Люблінського воєводства, поруч з кордоном Білорусі. Один БпЛА зруйнував дах приватного будинку і пошкодив авто.

