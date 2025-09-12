Германия выразила возмущение послу РФ из-за провокации против Польши

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в связи с появлением российских беспилотников над Польшей 10 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в X МИД Германии.

МИД Германии вызвало на разговор российского посла Сергея Нечаева в связи с беспрецедентным вторжением российских БПЛА в воздушное пространство Польши ночью 10 сентября.

"Путин действует опасно и неприемлемо, направляя российские беспилотники в воздушное пространство НАТО. Из-за этого российского посла сегодня вызвали в МИД. НАТО объединен в защите нашей союзнической территории и нашей безопасности", – говорится в заявлении.

Mit russischen Drohnen im #NATO-Luftraum handelt #Putin gefährlich & inakzeptabel. Deshalb wurde heute der russische Botschafter ins AA einbestellt. Die #NATO steht fest zusammen, um unser Bündnisgebiet & unsere Sicherheit zu verteidigen. – Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) September 12, 2025

Перед этим руководителей российских посольств "вызвали на ковер" Швеция, Финляндия, Испания, Нидерланды и Чехия.

Как известно, ночью 10 сентября около двух десятков российских беспилотников впервые полетели вглубь территории Польши и их впервые начали сбивать. Отдельные БпЛА залетели далеко на север и в центр страны. Большинство обломков уже нашли, больше всего – на территории Люблинского воеводства, рядом с границей Беларуси. Один БпЛА разрушил крышу частного дома и повредил авто.

