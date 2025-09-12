Шмигаль розповів, про що говорили з очільником МЗС Польщі у Києві

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів, що ключовою темою розмови з польською делегацією у Києві на чолі з очільником МЗС Радославом Сікорським було посилення оборонної співпраці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Шмигаль повідомив, що ключовою темою розмови з делегацією Польщі було посилення оборонної співпраці в умовах, коли Росія розширює агресію.

🇺🇦🇵🇱 A substantive meeting in Kyiv with a delegation led by Poland’s DPM & Minister of Foreign Affairs @sikorskiradek.

The main focus was strengthening defense cooperation. Russia is escalating hybrid aggression, threatening all European countries. We are seeking joint solutions… pic.twitter.com/wdlsCypr3p – Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 12, 2025

"Передали останні дані щодо навмисної атаки "Шахедами" проти Польщі цього тижня. Обговорили можливості перехоплення повітряних цілей.

Україна готова ділитися досвідом боротьби з дронами, обмінюватися технологіями та запускати спільні підприємства в межах проєктів Build in Ukraine та Build with Ukraine. Водночас Польща зацікавлена у спільному виробництві дронів та далекобійних систем, включно з балістичними ракетами", – зазначив міністр оборони.

Також говорили про застосування європейського механізму SAFE для розвитку оборонної промисловості України та Польщі.

"Вдячні Польщі за послідовну підтримку та пану Сікорському за лідерство у цьому питанні", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, вранці 12 вересня віцепрем’єр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув з візитом до Києва.

Візит Сікорського до України відбувається через два дні після того, як російські дрони здійснили безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив напередодні, що Польща домовилася про зустріч з українською стороною і буде працювати разом із Україною для максимальної оборони від російських безпілотників.