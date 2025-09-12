Укр Рус Eng

Шмигаль розповів, про що говорили з очільником МЗС Польщі у Києві

Новини — П'ятниця, 12 вересня 2025, 15:50 — Марія Ємець

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів, що ключовою темою розмови з польською делегацією у Києві на чолі з очільником МЗС Радославом Сікорським було посилення оборонної співпраці. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X. 

Шмигаль повідомив, що ключовою темою розмови з делегацією Польщі було посилення оборонної співпраці в умовах, коли Росія розширює агресію. 

"Передали останні дані щодо навмисної атаки "Шахедами" проти Польщі цього тижня. Обговорили можливості перехоплення повітряних цілей.

Україна готова ділитися досвідом боротьби з дронами, обмінюватися технологіями та запускати спільні підприємства в межах проєктів Build in Ukraine та Build with Ukraine. Водночас Польща зацікавлена у спільному виробництві дронів та далекобійних систем, включно з балістичними ракетами", – зазначив міністр оборони. 

Також говорили про застосування європейського механізму SAFE для розвитку оборонної промисловості України та Польщі.

Сікорський: нам потрібна "багаторівнева" ППО для протидії російським БпЛА

"Вдячні Польщі за послідовну підтримку та пану Сікорському за лідерство у цьому питанні", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, вранці 12 вересня віцепрем’єр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув з візитом до Києва.

Візит Сікорського до України відбувається через два дні після того, як російські дрони здійснили безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив напередодні, що Польща домовилася про зустріч з українською стороною і буде працювати разом із Україною для максимальної оборони від російських безпілотників.

