Шмыгаль рассказал, о чем говорили с главой МИД Польши в Киеве

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал, что ключевой темой разговора с польской делегацией в Киеве во главе с главой МИД Радославом Сикорским было усиление оборонного сотрудничества.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X.

Шмыгаль сообщил, что ключевой темой разговора с делегацией Польши было усиление оборонного сотрудничества в условиях, когда Россия расширяет агрессию.

🇺🇦🇵🇱 A substantive meeting in Kyiv with a delegation led by Poland’s DPM & Minister of Foreign Affairs @sikorskiradek.

The main focus was strengthening defense cooperation. Russia is escalating hybrid aggression, threatening all European countries. We are seeking joint solutions… pic.twitter.com/wdlsCypr3p – Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 12, 2025

"Передали последние данные по преднамеренной атаке "Шахедами" против Польши на этой неделе. Обсудили возможности перехвата воздушных целей.

Украина готова делиться опытом борьбы с дронами, обмениваться технологиями и запускать совместные предприятия в рамках проектов Build in Ukraine и Build with Ukraine. В то же время Польша заинтересована в совместном производстве дронов и дальнобойных систем, включая баллистические ракеты", – отметил министр обороны.

Также говорили о применении европейского механизма SAFE для развития оборонной промышленности Украины и Польши.

"Благодарны Польше за последовательную поддержку и господину Сикорскому за лидерство в этом вопросе", – добавил Шмыгаль.

Напомним, утром 12 сентября вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав

Сикорский прибыл с визитом в Киев.

Визит Сикорского в Украину происходит через два дня после того, как российские дроны совершили беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил накануне, что Польша договорилась о встрече с украинской стороной и будет работать вместе с Украиной для максимальной обороны от российских беспилотников.