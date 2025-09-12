Укр Рус Eng

У Німеччині уточнили, як посилять повітряне патрулювання у Польщі

Новини — П'ятниця, 12 вересня 2025, 16:37 — Марія Ємець

Німеччина подвоїть кількість своїх винищувачів, що здійснюють повітряне патрулювання у Польщі, та продовжить термін їхнього перебування на три місяці. 

Як повідомляє Die Zeit, пише "Європейська правда", про це повідомили у Міністерстві оборони Німеччини.

Після анонсу про готовність Німеччини посилити присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на проникнення російських дронів до Польщі у Міністерстві оборони розкрили деталі цього рішення.

Німеччина збільшує кількість винищувачів Eurofighter, що патрулюють у Польщі, з двох до чотирьох.

Окрім того, період їхньої місії продовжують на додаткові три місяці – до кінця 2025 року. 

Франція відправить три винищувачі Rafale для захисту повітряного простору Польщі та східного флангу НАТО.

Як відомо, низка країн Європи, у тому числі Німеччина, "викликали на килим" керівників російських посольств після безпрецедентної появи БпЛА у повітряному просторі Польщі вночі 10 вересня. 

