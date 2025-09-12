В Германии уточнили, как усилят воздушное патрулирование в Польше

Германия удвоит количество своих истребителей, осуществляющих воздушное патрулирование в Польше, и продлит срок их пребывания на три месяца.

Как сообщает Die Zeit, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Министерстве обороны Германии.

После анонса о готовности Германии усилить присутствие на восточной границе НАТО в ответ на проникновение российских дронов в Польшу в Министерстве обороны раскрыли детали этого решения.

Германия увеличивает количество истребителей Eurofighter, патрулирующих в Польше, с двух до четырех.

Кроме того, период их миссии продлевают на дополнительные три месяца – до конца 2025 года.

Франция отправит три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга НАТО.

Как известно, ряд стран Европы, в том числе Германия, "вызвали на ковер" руководителей российских посольств после беспрецедентного появления БпЛА в воздушном пространстве Польши ночью 10 сентября.