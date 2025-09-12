Білоруський опозиціонер, який відмовився перетнути кордон після звільнення, "зник"

Представники білоруської опозиції та дружина колишнього кандидата у президенти Білорусі Миколи Статкевича не знають, де він, після того, як Статкевич єдиним з 52 звільнених політв’язнів не перетнув кордон Литви – за власним рішенням.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та, у коментарі "Суспільному", дружина Статкевича.

Агентство Reuters повідомляло, що Статкевич єдиним зі звільнених політв’язнів не перетнув кордон з Литвою. У статті є зображення з камер спостереження, як чоловік, схожий на Статкевича, сидить у зоні між КПП на кордонах Литви та Білорусі.

Світлана Тихановська згодом написала, що він, схоже, повернувся на територію Білорусі. Вона назвала його "справжнім героєм білоруського народу" та побажала "сили, безпеки і свободи".

Литовські прикордонники у коментарі агентству сказали, що не бачили документів чоловіка і не можуть гарантувати, що це Статкевич, проте бачили, як він пішов назад на територію Білорусі через КПП.

На великій пресконференції звільнених політв’язнів у Вільнюсі 12 вересня Тихановська сказала, що місцеперебування Статкевича тепер невідоме.

"Те, що сталося вчора, – це не звільнення, а примусова депортація. Де зараз Микола Статкевич – невідомо. Усі звільнені повинні мати право виїхати або залишитися", – цитує її білоруська служба "Радіо Свобода".

Дружина Статкевича у коментарі Суспільному повідомила, що не знає про його місцеперебування.

Нагадаємо, 11 вересня режим Лукашенка звільнив 52 політв’язнів – вони перетнули білоруський кордон і перебувають у Литві. Серед звільнених у тому числі співробітник представництва ЄС у Білорусі.

Також стало відомо, що США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".