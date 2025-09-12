Белорусский оппозиционер, отказавшийся пересечь границу после освобождения, "исчез"

Представители белорусской оппозиции и жена бывшего кандидата в президенты Беларуси Николая Статкевича не знают, где он, после того, как Статкевич единственным из 52 освобожденных политзаключенных не пересек границу Литвы – по собственному решению.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и, в комментарии "Суспільному", жена Статкевича.

Агентство Reuters сообщало, что Статкевич единственным из освобожденных политзаключенных не пересек границу с Литвой. В статье есть изображение с камер наблюдения, как человек, похожий на Статкевича, сидит в зоне между КПП на границах Литвы и Беларуси.

Светлана Тихановская впоследствии написала, что он, похоже, вернулся на территорию Беларуси. Она назвала его "настоящим героем белорусского народа" и пожелала "силы, безопасности и свободы".

Литовские пограничники в комментарии агентству сказали, что не видели документов мужчины и не могут гарантировать, что это Статкевич, однако видели, как он пошел обратно на территорию Беларуси через КПП.

На большой пресс-конференции освобожденных политзаключенных в Вильнюсе 12 сентября Тихановская сказала, что местонахождение Статкевича теперь неизвестно.

"То, что произошло вчера, – это не освобождение, а принудительная депортация. Где сейчас Николай Статкевич – неизвестно. Все освобожденные должны иметь право выехать или остаться", – цитирует ее белорусская служба "Радио Свобода".

Жена Статкевича в комментарии Общественному сообщила, что не знает о его местонахождении.

Напомним, 11 сентября режим Лукашенко освободил 52 политзаключенных – они пересекли белорусскую границу и находятся в Литве. Среди освобожденных в том числе сотрудник представительства ЕС в Беларуси.

Также стало известно, что США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".