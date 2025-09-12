Влада Рима заборонила жінці годувати голубів після скарг сусідів

Мер Рима Роберто Гуальтьєрі видав незвичайне розпорядження щодо мешканки одного з багатоквартирних будинків, заборонивши їй годувати голубів через постійні скарги сусідів на бруд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Мешканка квартири на третьому поверсі будинку за адресою Via Spartaco, 108 протягом кількох місяців годувала зграю голубів, які лишали по собі послід і пірʼя на сусідніх балконах, тротуарі та запаркованих автомобілях.

Це викликало неодноразові скарги сусідів, які розповідали місцевим ЗМІ, як жінка "перетворює їхнє життя на пекло", а сморід від птахів "викликає нудоту".

Фото: Roma Today

"Ми є в'язнями у власних будинках, заручниками абсурдної ситуації, яка зробила повсякденне життя нестерпним. Після років терпіння і спроб домовитися ми більше не можемо цього витримувати", – сказала одна з мешканок.

Сама годувальниця голубів сказала журналістам, що є "активісткою з захисту прав тварин" і рятує тварин, які потрапили у біду, підгодовуючи їх.

"Звичайно, якщо я розкладаю їжу для одного голуба, інші неодмінно прилетять. Але проти мене було стільки брехні, наклепів і погроз", – розповіла вона.

Жінка також сказала, що "виправить" ситуацію з брудом і смородом від пташиного посліду та вже перестала підгодовувати голубів, бо вони "потрапляють під колеса авто".

Влада Рима після перевірки не виявила "прямих доказів проблем зі здоров'ям" через нашестя голубів, але встановила, що такий потенційний ризик існує.

Через це мер італійської столиці Роберто Гуальтьєрі наказав заборонити жінці "годування голубів та інших диких птахів, категорично заборонивши кидати корм або залишки їжі на землю".

Крім того, жінка та її співмешканці повинні "за власний рахунок, протягом 10 днів з моменту отримання наказу, провести прибирання, санітарну обробку, дезінсекцію та дезінфекцію уражених ділянок, відновивши належні умови гігієни, безпеки та здоров'я".

За повідомленнями місцевих ЗМІ, жінка вже кілька днів справді не годує голубів. Водночас на випадок, якщо вона відмовиться виконувати наказ мера, влада має забезпечити його примусове виконання.

Як повідомлялось, німецьке місто Лімбург вирішило відмовитися від свого плану знищення міських голубів після заперечення органу охорони природи району Лімбург-Вайльбург.

Минулого року у французькому містечку Блуа, що в північній частині країни, піднявся скандал після організації мерією відстрілу голубів та шпаків на кладовищі з аргументом, що птахи своїм послідом псують надгробки.