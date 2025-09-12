Власти Рима запретили женщине кормить голубей после жалоб соседей

Мэр Рима Роберто Гуальтьери издал необычное распоряжение в отношении жительницы одного из многоквартирных домов, запретив ей кормить голубей из-за постоянных жалоб соседей на грязь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Жительница квартиры на третьем этаже дома по адресу Via Spartaco, 108 в течение нескольких месяцев кормила стаю голубей, которые оставляли после себя помет и перья на соседних балконах, тротуаре и припаркованных автомобилях.

Это вызвало неоднократные жалобы соседей, которые рассказывали местным СМИ, как женщина "превращает их жизнь в ад", а вонь от птиц "вызывает тошноту".

Фото: Roma Today

"Мы являемся заключенными в собственных домах, заложниками абсурдной ситуации, которая сделала повседневную жизнь невыносимой. После лет терпения и попыток договориться мы больше не можем это выдерживать", – сказала одна из жительниц.

Сама кормилица голубей сказала журналистам, что является "активисткой по защите прав животных" и спасает животных, попавших в беду, подкармливая их.

"Конечно, если я раскладываю еду для одного голубя, другие непременно прилетят. Но против меня было столько лжи, клеветы и угроз", – рассказала она.

Женщина также сказала, что „исправит" ситуацию с грязью и запахом от птичьего помета и уже перестала подкармливать голубей, потому что они "попадают под колеса автомобилей".

Власти Рима после проверки не обнаружили "прямых доказательств проблем со здоровьем" из-за нашествия голубей, но установили, что такой потенциальный риск существует.

Из-за этого мэр итальянской столицы Роберто Гуальтьери приказал запретить женщине "кормить голубей и других диких птиц, категорически запретив бросать корм или остатки еды на землю".

Кроме того, женщина и ее сожители должны "за свой счет, в течение 10 дней с момента получения приказа, провести уборку, санитарную обработку, дезинсекцию и дезинфекцию пораженных участков, восстановив надлежащие условия гигиены, безопасности и здоровья".

По сообщениям местных СМИ, женщина уже несколько дней действительно не кормит голубей. В то же время, в случае, если она откажется выполнять приказ мэра, власти должны обеспечить его принудительное исполнение.

Как сообщалось, немецкий город Лимбург решил отказаться от своего плана уничтожения городских голубей после возражения органа охраны природы района Лимбург-Вайльбург.

В прошлом году во французском городке Блуа, что в северной части страны, поднялся скандал после организации мэрией отстрела голубей и скворцов на кладбище с аргументом, что птицы своим пометом портят надгробия.