Сибига: Украина и Польша достигли прогресса в решении чувствительных исторических вопросов

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил существенный прогресс в решении чувствительных вопросов национальной памяти общего исторического прошлого Украины и Польши.

Об этом он сказал во время пресс-конференции со своим польским коллегой Радославом Сикорским, который находится с визитом в Киеве в пятницу, 12 сентября, пишет корреспондент "Европейской правды".

Сибига рассказал, что во время встречи с Сикорским министры "отметили существенный прогресс в решении чувствительных вопросов национальной памяти нашего исторического прошлого".

"Договорились в дальнейшем содействовать конструктивному диалогу по историческим проблемам. И ради нашего будущего, ради единства и силы защиты от общего врага мы должны находить взаимопонимание относительно будущего", – сказал он.

Он отметил успешные кейсы эксгумаций в Украине, в частности в Пужниках и Збоищах, а в конце сентября ожидается начало работ в Юречково в Польше.

Сибига отметил, что Украина рассчитывает на возобновление работы украинско-польского фонда историков как формы для совместных исследований исторических тем.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Польская власть, возглавляемая Дональдом Туском, давила на Киев с требованием отменить мораторий.

В Варшаве даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

Эксгумационные работы на месте Пужников проходили в апреле-мае 2025 года, их проводила совместная украинско-польская экспедиция под профессиональным и безопасности надзором украинской стороны. Во время эксгумации обнаружены останки 42 человек.

Во Львове в конце августа завершились эксгумации на месте бывшего села Збоиска.